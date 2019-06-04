В Японії розгорнули кампанію проти високих підборів

Близько 19 000 чоловік підписали петицію, що закликає Японію покласти кінець дрес-кодами, що вимагають від жінок носити в офісі високі підбори.

Юмі згуртувала активісток

Петицію створили за ініціативою актриси і письменниці Юмі Ісікави. Підтримали Юмі подпісантки скаржилися в соцмережах на те, що при прийомі на роботу носіння високих підборів вважається обов’язковим.

У соцмережах набрав популярності флешмоб #KuToo (від поєднання японських слів kutsu – туфлі і kutsuu – біль) з хештегом #MeToo. Втомлені від каблуків жінки зажадали від уряду країни заборонити обов’язковість носіння туфель на високих підборах.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Юмі Ісікава поспілкувалася з працівниками міністерства праці. В результаті вони погодилися з озвученими нею вимог. І визнали слушним її думку про подібної норми ділового одягу як про ґендерної дискримінації.

У мережі Пані Ісікава написала своїм сподвижницам: «Я сподіваюся, що ця кампанія змінить соціальну норму. І якщо жінка носить, як чоловік, туфлі на плоскій підошві, це не буде вважатися негідною поведінкою».

Деякі попередниці домоглися успіху

Це не перша ініціатива, присвячена зміні даної частини жіночого дрес-коду.

Нещодавно в Британії 27-річна Нікола Торп виступила з петицією, що закликає змінити закони своєї країни про дрес-коді. Сталося це після того, як у фінансової компанії PwC її попросили надіти високі підбори.

Коли прийнята на тимчасову роботу дівчина прийшла в офіс, то дізналася, що їй належить купити в магазині взуття з висотою каблука від 5 до 10 сантиметрів. Доводи Нікола з приводу складності ходити на підборах цілий день ніхто не бажав чути. Дівчина запитала, а вимагає начальство того ж від чоловіків. Відповіддю були сміх і звільнення.

Після висвітлення інциденту в ЗМІ аутсорсингова фірма, регулююча дрес-код у фінансовій компанії, оголосила, що колеги-жінки можуть носити туфлі на плоскій підошві.

Це жорстке правило скасували також у 2017 році в канадській провінції Британська Колумбія. Її уряд офіційно визнав, що власниці взуття на високих підборах стикаються з ризиком отримання травм.

За матеріалами BBC

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