Володимир Бойко: “Товаришу Баканову не треба нікого закликати до співпраці”

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов закликав «журналістів-викривачів» до співпраці.

Я не знаю хто такі «журналісти-викривачі», але, про всяк випадок, прошу передати видатному контррозвідникові Баканову, що в складі СБУ є аж цілий Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, який цілодобово здійснює моніторинг усіх Інтернет-видань і соціальних мереж.

Принаймні, за попереднього керівника СБУ мої пасквілі лягали на стіл Васі-їб…ка за 10 хвилин після оприлюднення.

Тому тов. Баканову не треба нікого закликати до співпраці, йому достатня лише виконувати свої службові обов’язки, зокрема – забезпечити внесення до ЄРДР усіх повідомлень про злочини, що належать до підслідності СБУ, упродовж 24 годин після їх появи в публічному просторі.

Або, хоча б, ознайомитись зі структурою Служби та виробничими завданнями її підрозділів.