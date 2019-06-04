Порок на експорт. Одеські мафіозо Урбанские пустили коріння в Чехії

Нардеп від БПП Урбанський Олександр і голова Одеської облради Анатолій Урбанський виводять сімейні гроші на європейський курорт.

Впливова і заможна родина Урбанских з Одеси влаштувалася в Чехії. Урбанские обзавелися віллою і розкішними апартаментами в мальовничому куточку Західної Богемії, однак воліють тримати свої чеські інвестиції в секреті.

ТИХА ГАВАНЬ

В десяти кілометрах від Карлових Вар розкинулось селище Киселки, в минулому відомий курорт з мінеральними джерелами, який був улюбленим місцем відпочинку російських і німецьких імператорів і таких видатних письменників, як Гете. Завдяки унікальній природі і цілющим водам ця місцевість має у чехів особливий статус. Будь-яке будівництво тут заборонено без спеціального дозволу.



Киселки. Фото — Єва Кубаниова.

Будинок сім’ї Урбанских розташований в долині, між лісом і річкою. Особняк був побудований в кінці 19-го століття і служив заміським будинком для відпочинку топ-менеджерів компанії-виробника мінеральної води “Маттоне”. При комуністах в 50-х будинок було націоналізовано: його використовували для надання медичної допомоги населенню. Місцева влада не вкладали в нього кошти, і з часом воно застаріло. Сім’я Урбанских повністю реконструювала віллу і стала використовувати її як заміський будинок.



Вілла Урбанских в Киселке. Фото — Єва Кубаниова.

Пенсіонер, який живе по сусідству, розповів журналістам, що востаннє бачив тут Урбанских на Різдво.

Власник з Одеси, він моряк, у нього п’ять човнів. Він не говорить по-чеськи, час від часу ми куримо разом і трохи балакаємо. Він хороший сусід, — розповів літній чоловік, який проживає по сусідству.

Місцеві жителі, які побували на віллі Урбанских, зазначили, що сім’я вклала в ремонт житла чималі кошти. Їм особливо запам’яталися дитяча кімната з ліжком у формі піратського човна і робочий кабінет з дерев’яною обробкою і дорогими стільцями, які, за їх словами, виглядали дуже модно.

Староста селища Алеш Лабик розповів, що в Киселке глава сімейства Ігор Урбанський завжди представлявся моряком.

Довідка

Сім’я Урбанских добре відома не тільки в Одесі. Голова родини Ігор Урбанський народився в Грузії в сім’ї офіцера КДБ і закінчив російський МДІМВ, який прийнято вважати інститутом для еліти, в тому числі і для майбутніх розвідників. Свою трудову діяльність він почав з роботи в торговельному флоті СРСР. Згодом пішов у бізнес і став займатися морської перевезенням вантажів, у тому числі і міжнародної.

Ігор Урбанський також мав відношення до політики — був народним депутатом України 5-го скликання, а в 2006 році — першим заступником міністра транспорту та зв’язку України.

У 1996 році Ігор Урбанський заснував компанію Kaalbye Shipping. Відтоді імперія з її численними дочірніми і офшорними компаніями стала основою бізнесу і багатства всієї родини.

Американський аналітичний центр C4ADS в 2013 році склав звіт “Одеська мережа”, в якому стверджується, що, незважаючи на міжнародне ембарго, компанія Kaalbye Shipping та її дочірні підприємства здійснювали десятки поставок зброї до Сирії в умовах кривавої громадянської війни 2012-2013 років .

У компанії Kaalbye звіт C4ADS порахували «необґрунтованими претензіями» і подали на аналітиків в суд. Однак тривала судова тяганина закінчилася програшем компанії в американському суді, який прийшов до висновку, що доповідь не є наклепницьким.

Крім Сирії, Kaalbye була помічена в постачанні зброї та інші “гарячі” точки, які перебували під міжнародним ембарго. У 2008 році судно “Фаїна”, що перевозило танки, снаряди і ракетні установки, захопили сомалійські пірати. За повідомленням Associated Press, вантаж прямував до Судану, де в той час йшла громадянська війна і діяло ембарго на постачання зброї, а власником і оператором судна, за версією журналістів, була компанія Kaalbye. Однак сам Ігор Урбанський інформацію про приналежність “Фаїни” до компанії Kaalbye спростував.

Професію батька успадкували і сини Ігоря Урбанського, старший Анатолій і молодший Олександр, які починали свою кар’єру з роботи в морських транспортних компаніях і на судноремонтних заводах. Проте пізніше обидва брати прийняли рішення перейти з бізнесу в політику.

В 2014 році, після Революції Гідності, Олександр Урбанський став народним депутатом України від 8-го скликання є членом партії Президента Петра Порошенко “БПП “Солідарність”, а також очолив підкомітет з питань морського і річкового транспорту у Верховній Раді. Старший син Ігоря Урбанського Анатолій в 2015 році був обраний депутатом обласної ради в рідній Одесі, а пізніше став його головою. Цю посаду він займає досі.

Сім’я Урбанских дуже багата і має великий вплив в Одесі. У деклараціях про доходи братів йдеться, що у Олександра і Анатолія десятки мільйонів гривень заощаджень, велика кількість нерухомості, дорогих ювелірних прикрас та елітних автомобілів.

Офіційно з моменту переходу в політику брати більше не мають відношення до бізнесу в Україні — дохід від підприємницької діяльності і заробітну плату в компаніях декларують тільки їх дружини. Однак це стосується лише до їх українському бізнесу, не зачіпаючи бізнес за кордоном.

ПОДАТКОВИЙ РАЙ В ЧЕХІЇ

Сім’я Урбанских купила віллу в 2000 році через зареєстровану в Чехії компанію Odess&UR. Її власниками була вся сім’я Урбанских — в засновниках числилися народний депутат Олександр, його дружина Наталя, голова Одеської обласної ради Анатолій з дружиною Оленою, а також мати братів-політиків Галина Урбанська. У період з 2000-го по 2008 рік часткою в компанії володів і глава сімейства Ігор Урбанський.

З 1999 року Урбанские інвестували в компанію майже 15 мільйонів крон (близько 17 мільйонів гривень), інакше компанія вважалася б бездіяльною. Єдиною людиною в Odess&UR, що не входять в сім’ю, стала виконавчий директор Світлана Половцева, в будинку якої і була зареєстрована компанія.

Журналісти investigace.cz, проаналізувавши сотні сторінок документів, знайшли серйозні невідповідності між фінансовою звітністю компанії та інформацією, зафіксованої в державних реєстрах. А це є порушенням чеського законодавства.

В бухгалтерських документах компанії говориться, що ODESS & UR завершила реконструкцію будинку за адресою Киселки, 105 у травні 2001 року. У цьому будинку спочатку була зареєстрована фірма Урбанских, але він ніколи не належав одному з членів їхньої родини, ні самої компанії. Однак ODESS & UR включили цю нерухомість в свої річні звіти і провели прискорену амортизацію. Згідно з чеським законодавством, тільки власник власності може записати її в довгострокові матеріальні активи і відображати це в бухгалтерських документах.

В бухгалтерських записах також можна виявити, що ODESS & UR провела реконструкцію будинку за рахунок коштів, наданих одним із засновників фірми. У реконструйованому будинку також була квартира, яка здавалася в оренду з червня 2001 року. Оренда цієї квартири була головним джерелом доходу для компанії Урбанских.

ДЕШЕВІ МЕТРИ

Дивно, але в 2000 році Урбанським їх вілла в Киселке обійшлася зовсім недорого. У договорі купівлі-продажу зазначається, що вони придбали земельну ділянку та будинок площею 653 квадратних метра всього за 687 600 чеських крон (786 506 гривень).

У 2009 році вілла перейшла у власність матері Олександра і Анатолія, Галини Урбанской, що була одним з власників компанії Odess&UR. У договорі купівлі-продажу зазначено, що вона заплатила 4,8 мільйона крон за земельну ділянку на 2565 квадратних метрів, включаючи історичну віллу. У фінансовому звіті компанії за 2009 рік також підтверджується, що власність була продана акціонеру компанії.



Вілла Урбанских в Киселке. Фото — Єва Кубаниова.

Староста Киселки Алеш Лабик каже, що останнім часом з боку інвесторів спостерігається великий інтерес до місцевої нерухомості.

– Потенціал району, де розташована вілла Урбанського, швидко виріс. Тут найбільш прибуткова частина Киселки, — зазначив Лабик.

Крім розкішної вілли в Киселке та інвестицій в будинок свого виконавчого директора, сім’я Урбанских вклала гроші у ще один об’єкт нерухомості в Чехії. У 2004 році вони придбали у чеській пари квартиру в самому центрі Карлових Вар. Апартаменти площею 70 квадратних метрів розташовані на одній з головних вулиць міста, поруч з річкою Тепла. У договорі купівлі-продажу сказано, що вартість квартири становить 750 000 чеських крон (понад 840 тисяч гривень).



Карлові Вари. Фото — Єва Кубаниова.

На першому поверсі будинку із великим фасадом, в якому розташована квартира Урбанских, знаходиться магазин з розкішними тканинами і кришталевими люстрами. Магазин, ймовірно, розрахований виключно на туристів, тому що весь персонал тут говорить тільки російською мовою. За словами російськомовних торговців, про Урбанских вони не чули. На дверях квартири іменні таблички і яка-небудь згадка про власників відсутні.



Будинок в Карлових Варах, у якому розташована квартира Урбанских. Фото — Єва Кубаниова.

НІ СЛОВА В ДЕКЛАРАЦІЇ

Анатолій та Олександр Урбанские, яких українські закони зобов’язують декларувати майно та доходи, ні разу не згадували про чеському бізнес і нерухомості в своїх деклараціях. Ми попросили прокоментувати, чому ця інформація не була оприлюднена в Україні.

– З 2016 року почалася ліквідація компанії і вона тривала два роки, так як найняті юристи були не розторопні. До 2016 року я з Анатолієм Урбанським не працювала і не можу вам сказати точно, чому компанія не була задекларована. Швидше за все, тому що він не був політиком, а був бізнесменом і декларація могла бути яка завгодно, — відповіла нам начальник прес-служби обласної ради Ольга Левчук.

Український юрист Олександр Волошин розповів, що брати Урбанские зобов’язані були передати свої підприємства та корпоративні права на них в управління іншим особам, проте не зробили цього. При цьому юрист зазначив, що українське законодавство дуже поблажливо ставиться до такого роду приховування від декларування бізнесу та майна за кордоном і єдина відповідальність, яку вони можуть понести, — дисциплінарна.

– Законодавство України має дірку, якою вже скористалися багато відомі персони, такі як колишній президент Петро Порошенко, новообраний глава держави Володимир Зеленський і народний депутат Віталій Хомутинник. Ні віллу в Іспанії, ні віллу в Італії, ні літаки, якими вони систематично користувалися, вони не декларували, тому що ці активи належали підприємствам. А законодавство не зобов’язує їх це робити, — пояснив Волошин.