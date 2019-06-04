Рафальська закликає реформувати Банкову адвокатуру по моделі Філатова

20 травня, в день інавгурації, з Верховної Ради автоматично були відкликані законодавчі ініціативи колишнього президента.

Авторський колектив розпався, у Філатова після звільнення виникли серйозні складності з Генеральною прокуратурою, а ось Рафальська намагається реанімувати провалилася реформу адвокатури. Навіщо це потрібно Рафальської, яка позбулася права на адвокатську практику в минулому році, і втратила керівну посаду в київській адвокатуру ще в 2016 за фінансові розкрадання? Розмов про реформи адвокатури нова команда на Банковій ще не починала і почне не скоро. Хоча претензії до всієї судової реформи Порошенко неодноразово були озвучені. Але Рафальська вже зайнялася «впарюванням» нової Адміністрації невдалого законопроекту минулої влади.

Поки не ясно, з яким розрахунком на Банкову нібито було направлено її лист із закликами повернутися до ідей Філатова. Але факт в тому, що з усіх причетних до законопроекту про «приватизацію» адвокатури саме відставна голова Ради адвокатів Києва першою кинулася відстоювати корупційну спадщину минулої владної команди.

Очевидно, тут дві причини: або Рафальська, персона-нон грата в адвокатурі, вирішила прилаштуватися в політику на хвилі зміни еліт, або женеться за власною вигодою (в законопроекті «зашиті» цікаві схеми, з-за чого антикорупційний комітет парламенту блокував законопроект).

У будь-якому разі, її звернення до голови Адміністрації, адвокату Андрію Богдану почалося з обману. Це фірмовий стиль Рафальської. У перших рядках вона повідомляє Богдану, що її організація за його заявою призупинила його адвокатську діяльність. «З повагою, від імені Ради адвокатів Києва, Інна Рафальська», — пише вона у своєму зверненні.

По-перше, Інна Рафальська не керує Радою адвокатів вже три роки. По-друге, ні в Рафальськой, ні в її організації немає доступу до Єдиного реєстру адвокатів України. Тобто, вони нікому взагалі не можуть призупиняти адвокатську діяльність. Більш того, після серії дисциплінарних розглядів у Рафальської забрали адвокатське свідоцтво, а за допущені зловживання в адвокатському самоврядуванні вона проходить по кількох кримінальних справах. З таким бекграундом намагатися давати поради Главі АП, та ще й від імені всієї адвокатури міста Києва — феноменальна нахабність, на яку здатні тільки аферисти.

Цікаво, як відреагує глава АП Богдан на рекомендації з реформування адвокатури від людини, якій за вкрадені у київській адвокатури гроші світить 12 років з конфіскацією майна. Мова йде відразу про декілька статтях ККУ: шахрайство за видачу липових адвокатських посвідчень (ст. 190), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191), а також за рейдерство, з використанням підроблених документів (ст. 206-2).

Таким чином, Інна Рафальська відома громадськості не тільки в ролі шахрайки, яка привласнила собі високий статус голови Ради адвокатів Києва. За нею також числиться ще цілу купу кримінальних «подвигів». Які саме – далі.

Подвиг 1. Махінації з нерухомістю. Просто кинула адвокатів на гроші

Це – історія про те, як Інна Рафальська, будучи ще законним головою Ради адвокатів Києва, тишком та нишком кидала їх на бабки. І, до речі, досить чималі. Починаючи з 2014 року вона переводить на свої рахунки близько 30 тисяч доларів щомісяця в якості орендної плати за приміщення на вулиці Білоруській, 30, де розташовувався Рада адвокатів міста Києва. І так вдало співпало, що власником цього приміщення є не хто інший, як сама пані Рафальська. Підробивши документи і знайшовши лазівку в законодавстві, вона примудрилася приватизувати його, а потім задерти ціну до непристойно великої суми.

Її афера з нерухомістю з’ясувалася в ході Конференції адвокатів 8 жовтня 2016 року, коли адвокатам стало цікаво, куди ж йдуть такі астрономічні суми з бюджету СА столиці. А коли з’ясували, звільнили її з посади голови СА Києва і розігнали всіх членів її ради. Тоді й обрали нову Раду, а керувати ним призначили Петра Рябенка.

Власне, за ці махінації вона не тільки отримала першу дисциплінарку, але і кримінальну статтю. Їй вліпили 191 статтю КК, а в Нацполиции завели за цим фактом справу.

Подвиг 2. Афери з банківським рахунком та адвокатськими внесків

З посади голови СА Києва посунути Інну Рафальскую в адвокатського співтовариства вийшло, а от відібрати у неї доступи до банківських рахунків, куди надходили членські внески столичних адвокатів – виявилося не так просто. Ушлая аферистка добре знала, як зробити так, щоб продовжувати сидіти на фінансовому потоці.

Як все працює: щоб новообраний голова Ради – Рябенко міг приступити до виконання своїх обов’язків і повноважень, інформація про нього повинна бути внесена в Єдиний реєстр адвокатів України, а також йому мають бути передані доступи до банківських рахунків СА Києва. До реєстру відомості про новому главі внесли, а от з рахунками почалися складності. Фінустанова зволікав, постійно запитував додаткові документи, так і просто морочило голову. Ясна річ, що відбувався весь цей кордебалет не без участі Інни Рафальської і її зв’язків у правоохоронних органах. Там подзвонили, одразу натиснули, пригрозили, а то і зовсім приїхали маски-шоу з обшуком і – ось – питання вирішене.

Члени Ради адвокатів Києва намагалися заблокувати рахунки, щоб Рафальська не встигла вивести з них гроші. Адже гроші-то чималі. У Києві – 5000 адвокатів. Кожен рік вони вносять на рахунок 1762 гривень, 70% з яких (1233,4 грн) залишаються у розпорядженні Ради адвокатів Києва. Тобто, для неї – гра явно коштувала свічок.

За ці фінансові афери Рафальська обзавелася ще однією статтею КК – 206-2. Справу за цим фактом теж є в Нацполиции, але, як і попереднє, щось зависло.

Але це ще не все. У 2016 році в НААУ створили спеціальну комісію, яка мала перевірити діяльність Ради адвокатів Києва. Рафальська відмовилася надати необхідну документацію, але НААУ все ж вдалося встановити факти зловживань Інни Владиславівни.

Як виявилося, при Раді Адвокатів міста Києва діяла приватна комерційна компанія ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів», яка виконувала функції, покладені законодавством на регіональні ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Очолював його київський адвокат Ростислав Кравець.

Ще одне задокументовану зловживання – грошові перерахування СА Києва на рахунки Адвокатського об’єднання «Київська міська муніципальна колегія адвокатів», на чолі якого стояв не хто інший, як Владислав Кальной, батько Рафальської. Треба сказати, що Інна Владиславівна не соромилася – суми, регулярно перераховуються на рахунки компанії її батька, обчислювалися сотнями тисяч гривень. Всього ж було переведено понад 3 млн (близько 200 тис доларів за курсом п’ятирічної давності). Такий собі сімейний підряд. Також суми, які досягали 275 тис грн, перераховувалися на ФОМ Буну В. К. Тільки на його рахунку пішло понад 1,8 млн грн (за курсом 2014 року – понад 120 тис доларів). Нацполиция початку розслідування, зафіксувавши факти привласнення Рафальської грошових коштів.

Подвиг 3. «Чорні нотаріуси» і захоплення реєстру

Втративши в 2016 році посаду голови Ради адвокатів, Інна Рафальська за законом повинна була передати доступ до рахунків з адвокатськими внесків. Зрозуміло, злазити з фінансового потоку не сильно хочеться, а щоб продовжувати на ньому сидіти, їй необхідно будь-якими способами залишитися в статусі голови Ради адвокатів столиці. Як і в будь рейдерською схемою, для цього потрібно знайти зговірливого нотаріуса, який «підшаманить» у держреєстрі.

Главу СА Києва призначає Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського самоврядування. Щоб адвокат був внесений в реєстр з цим статусом, у нього на руках повинен бути протокол Конференції, в якому чорним по білому написано, що він був обраний таким. Тільки при наявності цього документа, державний реєстратор має право вносити зміни до Єдиного реєстру юросіб. Ясна річ, що Рафальська отримати такий документ легітимним шляхом ніяк не могла. А їй дуже треба було. В результаті, у неї народжується нова корупційна схема: створивши раніше фейковую СА (яка є звичайною громадською організацією і не має ніякого відношення до адвокатури), в яку входить декілька адвокатів зі столичної адвокатської тусовки, вона збирає розширений склад прихильників, називає це конференцією адвокатів і отримує потрібну їй папірець – протокол про своє обрання.

Далі, з цим фіктивним протоколом вона прямує до реєстратора, а той вносить зміни тільки на підставі цього документа. Возобновившись в реєстрі таким шляхом, Рафальська отримує доступ до рахунків з адвокатськими внесків легітимного Ради адвокатів, а ще це сильно допомагає їй продовжувати робити бізнес на видачу фейкових адвокатських посвідчень.

Але Інна Рафальська вирішила не здаватися і робила свою аферу з реєстром знову і знову. За що в результаті заробила ще парочку статей – тепер вже дисциплінарних. Зараз, коли розкрилися численні кримінальні подвиги і афери Рафальської, зайти на нове коло без адвокатського свідоцтва у неї навряд чи вийде.

У Нацполиции кваліфікували злочину Рафальської ст. 362. Ч. 2 Кримінального кодексу України, встановивши, що Рафальська за попередньою змовою з адвокатами Ігорем Івановим та Віктором Степ’юком здійснювали незаконні дії з інформацією, яка обробляється в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб і громадських організацій.

Власне, це далеко не все, що варто знати про Інни Рафальської. У наступних публікаціях більш детально розповімо про згаданих персон і опублікуємо нові факти з життя самої Рафальської, які нам вдалося дізнатися.

Олег Бойко