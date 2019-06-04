Сутички в Одеському медуніверситеті: постраждав коп, затримали 51 особу

Внаслідок сутичок біля Одеського національного медуніверситету постраждали 28 людей – 26 отримали допомогу амбулаторно, ще одного дорослого і дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У МОЗ пояснили, що вранці наглядова рада ОНМедУ в будівлі ректорату проводила позачергове засідання – розглядала скарги співробітників на тиск та незаконні звільнення, що відбуваються в університеті.

– За кілька годин після початку засідання до будівлі увірвались невідомі особи, які використовували сльозогінний газ і силовими методами зірвали засідання, – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними поліції, під час сутичок постраждав лише їхній співробітник. Вирішується питання про відкриття провадження за ст. 345 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Правоохоронці затримали 51 учасника сутичок на території медуніверситету.

Попередньо їхні дії кваліфікуються як хуліганство (ст. 296 ККУ).