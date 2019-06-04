Посадовець столичного банку розтратив понад 8 млн грн

У Києві судитимуть посадовця банку, який розтратив понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН

Досудове розслідування встановило, що голова правління банку надав кредит на користь юридичної особи із порушенням процедури. Посадовець проігнорував проведення відповідних банківських процедур, внаслідок чого кредитно-фінансова установа зазнала збитків на суму понад 8 мільйонів гривень.

Зараз зловмиснику, який незаконно підписав додаткові угоди до кредитного договору без дозволу куратора, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Фігурантові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.