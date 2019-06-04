Не лише Іванка: ще одна донька Трампа завітала в Лондон і вразила пишними формами (фото)

Президентське подружжя США прибуло до Лондона з триденним візитом. У перший день перебування в столиці Великобританії сімейство Трампів були запрошені на гала-вечерю в Букінгемському палаці. Що цікаво, крім Дональда і Меланії, на зустріч з королівською сім’єю прибули й діти президента США,

У понеділок ввечері, 3 червня, у королівській резиденції пройшла звана вечеря з нагоди візиту президентського подружжя США. На заході були присутні Єлизавета ІІ, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджські, принц Гаррі, а також всі старші діти президента США: дочки Іванка і Тіффані, син Дональд, Ерік Трамп з вагітною дружиною Ларою. Про це пише видання Daily Mail.

Для виходу Іванка Трамп (на фото: перша справа) одягнула довгу блакитну сукню-сорочку, яка прикрашена рослинною вишивкою зверху, з колекції Carolina Herrera. Ціна на плаття – близько 9 тисяч фунтів стерлінгів (314 тисяч гривень).

Крім того, вразила й молодша дочка Трампа Тіффані (на фото: друга зліва). 25-річна дівчина помітна набрала вагу протягом останніх кількох місяців. Для урочистої події з британською королівською сім’єю вона приміряла вечірнє плаття вишневого кольору з відкритими плечима. Яскравими деталями в образі стали білі довгі рукавички та численні прикраси.



Лара Трамп, Тіффані Трамп, Дональд Трамп, Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Дональд Трамп-молодший, Лара Трамп, Ерік Трамп, Іванка Трамп, Джаред Кушнер,

Тіффані Трамп / Instagram / @ivankatrump



Джаред Кушнер і його дружина Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump