Партія “Голос”: Вакарчук вирушить у агітаційний тур по Україні

Партія Святослава Вакарчука “Голос” відправиться в агітаційний тур Змін по Україні, щоб поспілкуватися з людьми наживо.

НА FACEBOOK СТОРІНЦІ ПАРТІЇ БУЛО ОПУБЛІКОВАНО ФОТО АВТОБУСА, НА ЯКОМУ ВОЛОНТЕРИ МАЮТЬ ОБ’ЇХАТИ 300 УКРАЇНСЬКИХ МІСТ.

«Я кличу вас в тур! Великий Тур Змін, з яким ми об’їдемо всю країну. З заходу на схід, з півночі на південь. Це буде поїздка, яка запам’ятається більшості з нас на все життя. Буде багато живого людського спілкування і буде багато рок-н-ролу!» — з такими словами звернувся Святослав Вакарчук до волонтерів партії «Голос».