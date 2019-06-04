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Скандал: Иван Баканов получил звание лейтенанта за два дня до получения должности в СБУ

04.06.2019

Друг Зеленского Иван Баканов получил звание лейтенанта, для того, чтобы возглавить СБУ. Сам он не служил и не состоял на воинском учете.

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и.о. главы СБУ Иван Баканов имеет звание лейтенанта. Как сообщает “УНН“, он получил это звание лейтенанта за пару дней до назначения в СБУ.

Сделано это было для того, чтобы силовик имел возможность быть назначенным на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

Воинское звание лейтенанта в.и.о. председателя СБУ получил несколько дней назад. Сделано это было для того, чтобы Баканов получил возможность быть назначенным на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

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Также известно, что Баканов не служил и не состоял на воинском учете.

 

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