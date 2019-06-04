Зеркаль розповіла про основні тези професора з міжнародного права Гарольда Гонджу Коу у Гаазі

Представниця української делегації, яка прибула на слухання Міжнародного суду ООН, Олена Зеркаль розповідає, якими були основні теми Стерлінгського професора з міжнародного права Єльського університету Гарольда Гонджу Коу. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Олени Зеркаль у соціальній мережі фейсбук.

Олена Зеркаль пише: «Масові порушення права, які чинить Росія, повністю підпадають під визначення расової дискримінації, викладеному у статті 1(1) Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD) – основна тема виступу Стерлінгського професора з міжнародного права Єльського університету Гарольда Гонджу Коу (Harold Hongju Koh).

Дії Росії порушують принаймні 5 основних положень CERD – статті 2,4,5,6 і 7

Росія масово карає кримськотатарську та українську громади.

Росія прагне відволікти Суд, неправильно характеризуючи спір як такий, що стосується не дискримінації, а правового статусу Криму.

Це спір про систематичну дискримінацію народів, а не про статус території відповідно до міжнародного права.

У справі Грузія проти РФ – Грузія довела існування спору за Конвенцією, оскільки її претензії також стосувалися етнічних чисток Росії.

Міжнародний Суд ООН може і повинен здійснювати юрисдикцію щодо спору між сторонами з приводу тлумачення або застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

І головне – незаконна окупація Криму Росією не може служити їй виправданням для порушень Конвенції чи допомогти їй уникнути юрисдикції Суду за Конвенцією».

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Нагадаємо, що вчора до Гааги прибула українська делегація для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН, який розглядає порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Голова Меджлісу.

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