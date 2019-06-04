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У Зеленского анонсировали ближайшие аресты коррумпированных чиновников времён Порошенко

04.06.2019

Весна придет — сажать будем!

По словам заместителя главы Администрации президента Руслан Рябошапка, речь идет о делах, в которых фигурируют госкомпании Укроборонпром и Центрэнерго, передает “112 Украина”.

Отвечая на вопрос, будет ли команда президента Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг “Весна придет — сажать будем”, Руслан Рябошапка ответил:

“Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание… Месседж “весна придет” — сажать будем” был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты”, — сказал Рябошапка.

Стоит отметить, что сегодня, 4 июня, НАПК впервые потребывало забрать мандат у народного депутата от БПП Федора Негоя

 

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