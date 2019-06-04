На Київщині у масштабній ДТП постраждало 26 осіб, водія затримали

Троє людей перебувають у тяжкому стані.

У місті Боярка Київської області на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали 26 осіб. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Так, близько 10:00 сталося зіткнення маршрутного автобусу “Мерседес”, який, рухаючись по другорядній дорозі, “зачепив” автомобіль “Шкода”. Після транспорт занесло на головну дорогу, де він зіштовхнувся з автобусом “Богдан”.

Постраждалі отримали травми різного ступеню тяжкості. Троє у тяжкому стані перебувають у реанімаційному відділенні. На місці ДТП працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Водія “Мерседесу” затримали, сам автобус помістили на майданчик тимчасового тримання. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Згідно з даними Центру громадського здоров’я, за 2018 рік на українських дорогах загинуло понад 3 тисячі громадян, понад 30 тисяч також були травмовані. Загалом сталося понад 150 тисяч ДТП.

ДТП забирає більше життів, ніж війна в Донбасі. І якщо реальна статистика смертей унаслідок аварій все ж достатньо висвітлюється і привертає увагу, то усвідомлення потенційних втрат залишається поза межами розуміння та обговорення широкої громадськості.

Джерело: ZN.UA

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