Слони визначають обсяги за допомогою нюху

Нове дослідження показало, що слони можуть визначати обсяги за допомогою запаху. Їх нюх настільки добре, що в ході тестів вони змогли виявити, у якому з двох відер було більше насіння соняшнику. Кількість насінин в кожному відрі було досить невеликим — від 4 г до 24 р.

Вважається, що це перший випадок, коли тварина використовує виключно свій нюх, щоб порівняти різні обсяги їжі. Собаки, наприклад, не можуть виконати ту ж функцію за допомогою однієї лише здатності відчувати запах.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як проходило дослідження

Вчені з Хантер-коледжі та Міського університету Нью-Йорка провели тести з шістьма азіатськими слонами віком 12-45 років, що живуть на території готелю Anantara Golden Triangle в північному Таїланді.

Відра з насінням були непрозорими і накривалися перфорованої кришкою для пропускання запаху. Слони майже завжди вибирали те відро з пари, яке було наповнене великою кількістю насіння.

Точність прогнозу поліпшувалася, коли різниця між кількістю насіння в двох відрах збільшилася, і погіршувалася, коли її скорочували. Це дозволило вченим зробити висновок, що слони використовують свій нюх для визначення обсягів їжі.

Навіщо слонам ця здатність

Для слона ця здатність може бути життєво важливою. Тварини часто подорожують на великі відстані, щоб знайти більш якісну їжу і воду, наявність яких може змінюватись в залежності від сезонності і змін навколишнього середовища. З допомогою нюху слони можуть визначити, де їх очікують більш вигідні умови.

Вчені припускають, що слони-самці краще справляються з цим завданням, тому що їм потрібно більше їжі. Тому гострота нюху дуже важлива у їхньому випадку. Самцям також доводиться визначати знаходження самок на великих відстанях.

Сама по собі наявність відмінного нюху у слонів не дивно. У них більше генів, пов’язаних зі здатністю відчувати запахи, ніж у будь-якого іншого тварини: 2000 порівняно з 800 у собак. Попередні дослідження показали, що слони здатні краще винюхувати прихований тротил, ніж навчені собаки-сніфери.

За матеріалами Daily Mail

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