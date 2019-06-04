Заступник міністра оборони України подавши рапорт на звільнення

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський подавши рапорт на проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого звільнення з лав українського війська.

“На виконання вимог Закону “Про національну безпеку України”, Указу Президента “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, де визначено принципи впровадження демократично-цивільного контролю над Збройними Силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подавши рапорт для проходження військово-лікарської комісії”, – йдеться у повідомленні прес-служби МОУ.

Зазначається, що мета проходження ВЛК – визначення ступеню придатності до проходження військової служби “з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби”.

Нагадаємо, що з 8 квітня 2015 року Павловський був заступником міністра оборони України.

23 серпня 2015 року Ігорю Павловському присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

11 жовтня 2017 року заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Ігоря Павловського затримали детективи НАБУ і САП. Згідно із повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

9 листопада 2017 року Апеляційний суд Києва скасував домашній арешт заступника міністра оборони України Ігоря Павловського, підозрюваного у розкраданні 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України. Водночас суд відпустив Павловського під особисте поручництво 2 військовослужбовців, які мають звання Героя України, Олександра Порхуна та Ігоря Герасименка.