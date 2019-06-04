Іван Шепітко: хитрий хабарник в мантії

Суддя Іван Шепітко — яскравий приклад того, як можна виплутатися з будь-якої ситуації. Його схопили на гарячому під час отримання хабаря, котрий, до речі, зафіксований на відео та доступний до перегляду в мережі.

Через кілька днів після затримання він встиг переписати своє коштовне майно на сіна. Через 4 роки суддю взагалі виправдали. А напередодні перевірки у Вищій кваліфікаційній комісії він виніс Ухвалу про заборону половині складу Комісії здійснювати свої повноваження. Ймовірно, таким чином він страхується від негативного результату перевірки або знайшов впливового покровителя.

Знайомтеся, суддя Суворовського районного суду міста Одеси – Іван Григорович Шепітко.

У Суворовському районному суді Одеси Іван Григорович почав працювати помічником голови ще у 2000 році. До цього був інженером, електромеханіком та проходив службу в органах внутрішніх справ.

Однак необмежений термін перебування на посаді судді частково обірвався у 2015-му, коли Шепітка схопили при отриманні хабаря та відсторонили на два місці від обовязків.

Він підозрювався в одержанні від представника сторони у справі неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням, вчиненої за попередньою змовою з групою осіб.

Згідно з матеріалами справи Ковальчук Олег Олександрович познайомився з одеситкою Валентиною Ноздіною, яка по довіреності представляла інтереси свого співмешканця Валерія Труфкакі. Співмешканець збирався подати цивільний позов про визнання права власності на квартиру до Суворовського районного суду міста Одеси.

Ковальчук заявив Ноздріній, що може посприяти у швидкому розгляді справи та ухваленні рішення на їхню користь, інакше слухання умисно затягнеться. Взамін чоловік попросивши хабаря 5500 дол. США. У свою чергу, одеситка звернулася до правоохоронців із заявою.

Ноздріна у кооперації з правоохоронцями передавала частини грошів Ковальчуку. Колі ж позовну заяву зареєстрували у суді, Іван Шепітко 05.03.2015 ухвалив відкрити провадження за справою 523/3387/15-ц , а вже через два тижню, а саме 18 березня, оголосив рішення про задоволення позову.

Того ж дня, за версією правоохоронців, спільники розділили між собою неправомірну вигоду. Надалі при обшуку в обох вилучили отримані раніше у як хабар кошти.

У 2015 році в будинку, де проживав суддя з дружиною, проводився обшук. У ході обшуку вилучили 3000 дол. США, що належали сіну. Водночас у відповідній декларації за 2015 рік жодного будинку,окрім квартири, вказано не було. А через два дні після обшуку суддя Шепітко оформивши договір дарування і переписавши будинок з земельною ділянкою на свого сина. Про це йтиметься нижче.

Після відсторонення від посади, суддя Іван Шепітко дуже швидко повернувся на своє робоче місце. Вже у грудні 2015 року він продовжив спокійно здійснювати судочинство, час від часу сідаючи на лаву підсудних.

На минулому тижню прізвище судді прогриміло на усю країну. Він виніс ухвалу, якою заборонив одразу 8-ми членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів проводить кваліфікаційне оцінювання. Таку заборону накладено на Сергія Козьякова, Щотку Станіслава, Михайла Макарчука, Юрія Тітова, Анастасію Заріцьку, Миколу Мішина, Валентина Устименко, Тетяну Весельську.

Цілком очевидно, що суддя усвідомлював незаконність свого рішення. Альо перевірку Комісії пройшло дуже багато суддів, які виносили не менш сумнівні рішення. Шепітко явно розраховує, що і він успішно її пройде, незважаючи на своє рішення.

Дружина Ірина Шепітко теж пенсіонерка, її доходи нижчі за чоловіка, але торік вона влаштувалась на роботу ТОВ «Порто-2011», де їй виплатили лише 29 134 грн. Окрім цього, Ірина Дмитрівна мала 140 000 та 147 000 грн прибутку від продаж майна.

Згідно з даними декларації Івана Шепітка за 2018 рік він не володіє ані будинками, ані квартирами, хоча мав половину земельної ділянки в Одеській області площею 3.07 га, яку нині частково контролює дружина разом з Монастирською Іріною Дмитрівною. ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Стоцького Віктора та Стоцької Оксани орендувало її на сім років з правом пролонгації. Також в Ірини Шепітко з 2002 року є на Одещині ще 0,15 га, де знаходиться особнякплощею 176 кв. м.

Якщо вірити декларації, суддя Шепітко прописаний та проживає в одеській квартирі площею 89,9 кв. м, яку купила дружина у 2010 році за 235 000 грн.

Відомо, що сину Григорію Шепітку 26 років. Однак у нього ми знайшли подаровану земельну ділянку з будинком загальною площею 271,5 кв.м неподалік моря. Вісь як виглядає маєток.

Натомість у судді Івана Шепітка з 2013 року лише один транспортний засіб – Mitsubishi Pajero.