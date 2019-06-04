Їдемо на море: як вибрати готель в Туреччині для відпочинку з дітьми

Туреччина — традиційне перевірена багатьма українцями напрямок для відпочинку на морі з дітьми. І, як показує практика, якість цього відпочинку і часто навіть враження про країну залежить від правильного вибору готелю. На що звертати увагу і про що питати турагента, і як вибрати готель в Туреччині, якщо ви летите з дітьми, — у нашому збірнику лайфхаков.

Влітку там не так спекотно як в Єгипті, а all inclusive дозволяє батькам теж розслабитися. В цій країні дітей люблять, і багато готелів Туреччини позиціонують себе як сімейні, але от у тому, що вони включають у це поняття, варто розбиратися в кожному конкретному випадку.

Вибираємо комфортний регіон: клімат має значення

Всі кращі готелі в Туреччині розподілені по двох узбережжям — Анталійського (Середземне море) і Егейського (Егейське море). Обидва моря добре прогріваються влітку, а ось клімат в кожному регіоні і навіть на окремих курортах може відрізнятися. В основному — вологістю. І там де вона вище, спека переноситься складніше, це варто враховувати якщо ви їдете у відпустку в самі жаркі місяці — липень і серпень.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Анталья

В Анталії і Кемері вологість вище, так як гори щільно підходять до берега і не дають волозі йти. Аланія і Сіде найбільш віддалені і південні курорти Анталійського узбережжя, на них закінчуються гори і клімат сухіший, але спекотніше. Тут море прогрівається раніше всього. Егейське узбережжя трохи прохолодніше і суші, але і там багато що залежить від розташування конкретного міста та готелю: якщо він знаходиться між горами, то бриз з моря Егейського видуває вологу і дихати в спеку легше. Наприклад, Даламан, Мармарис, Фетхіє, Кушадаси. Місто Бодрум — більш вологий порівняно з сусідами.

Міряємося пляжами: що може готель в Туреччині

Піщані і галькові пляжі чергуються в Туреччині хаотично, часто це залежить від рівня готелю: багато собі дозволяють завозити білий пісок з Єгипту, а деякі — прямо з Мальдів, навіть якщо навколо галька. Наприклад, в Анталії міський пляж — гальковий, а в передмістях курорту можна зустріти білосніжні піщані пляжі. Тому навіть якщо ви вже були на певному курорті на піщаному пляжі і в цей раз обрали інший готель в Туреччині, варто поставити турагенту питання про покриття пляжу.

Природні піщані пляжі є в Аланії, тому її часто обирають для відпочинку сім’ї з дітьми, але треба врахувати, що у місті пляжі не закриті, а берегова лінія просто поділена на умовні ділянки між готелями.

Мармарис

Така ж історія в Мармарісі, там природні піщані пляжі знаходяться в передмісті, Ичмелере, але пляж загальний для всіх готелів, розділений на секції. У самому Мармарісі берег неоднорідний: де-то галька, десь сірий пісок, а десь зовсім насипний пляж і каміння в морі. Тому окремо стоять за містом готелі (зазвичай це дорогі «5 зірок») Туреччини мають перевагу: чи можуть дозволити собі більш просторий пляж і насипати на нього будь-пісок.

Дитячий all inclusive: як вибрати номер в готелі, щоб заощадити

Не всі готелі all inclusive Туреччини однакові, така ж історія і з кухнею меню для дітей. Є готелі, які для дітей навіть однорічних(!) мають окреме меню (також за принципом all inclusive) і навіть свій дитячий «ресторан у ресторані». А оскільки зараз в тренді здорове харчування, кухарі найкращих готелів йдуть назустріч побажанням клієнтів і будуть готувати страви під потреби дієти вашої дитини. Цю можливість варто обговорити заздалегідь.

Для малюків до року є спеціальні прилади для підігріву пляшечок, а якщо ви поселяйтеся на віллі на території готелю,у вас може бути власна кухня, де можна готувати і розігрівати їжу самим, так і запрошувати кухаря.

Що стосується поселення, крім так званих Family suite, які завжди дорожче, існує можливість додавання дитячого ліжка в звичайний стандарт для сім’ї з дитиною до 5, а в деяких готелях і до 14 років. Іноді в стандарт можуть заселити вас і з двома дітьми, але повністю безкоштовно це вже не буде. Попросіть у агента список готелів Туреччини з безкоштовним або економним поселенням для дитини.

Міні-клуби з максимальним розмахом

Ігри в піратів, квести і розвиваючі заняття, а головне мама і тато можуть при цьому розслаблятися з коктейлем в шезлонгу — мрія будь-якого батька, яка стає реальністю завдяки знаменитій турецької анімації.

Дитячі клуби готелів беруть дітей різного віку, в основному від 3 років. Якщо дитині менше, потрібна присутність під час занять супроводжуючого дорослого — родича або няні. Няню надають практично всі готелі але на відміну від міні-клубу — за додаткову плату. Міні-клуби відмінна можливість зробити відпочинок в Туреччині з дітьми комфортним не тільки для них, але і для батьків.

Уточніть, чи є можливість для дітей прямо в клубі поїсти і поспати. Кращі готелі для дітей роблять справжній «готель в готелі» з власним басейном, спортзалом, дискотекою та ігровими кімнатами, звідки дитина не захоче виходити весь день. До речі, про басейнах: у деяких готелях їх підігрівають, тому сезон не закінчується цілий рік — це ще одна перевага відпочинку з дітьми в Туреччині.

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