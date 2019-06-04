Під Києвом на пішохідному переході Hyundai збив жінку з дітьми

У Вишгороді під Києвом водій Hyundai збив на пішохідному переході жінку з двома дівчатками дев’яти і трьох років. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області.

Інцидент стався напередодні увечері. 49-річна жінка і трирічна дівчинка госпіталізовані.

“Жінку з тілесними ушкодженнями та черепно-мозковою травмою доставлена для надання медичної допомоги в місцеву лікарню, а дитину із закритою травмою черевної порожнини госпіталізували в дитячу лікарню м.Києва”, – йдеться у повідомленні.

Автомобіль, яким керував 62-річний місцевий житель, вилучили як речовий доказ і відправили на штрафмайданчик.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 4 червня у Боярці сталася масштабна ДТП з двома маршрутками і легковиком. В результаті аварії постраждали 26 осіб.

Також ми повідомляли, що у Києві автобус, який курсує по 155-му маршруту, збив на пішохідному переході трьох жінок. Вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Після жахливої ДТП маршрутка зупинилася не відразу. Автобус зупинився в 10 метрах від переходу, на якому збив пішоходів.