З’явилися біографії копів, підозрюваних у вбивстві під Києвом

У мережі розкрили біографію затриманих поліцейських, які підозрюються у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. Сьогодні їм повинні вручити підозру вже оо 115 статті КК (умисне вбивство).

Володимир Петровець

Так, 42-річний Володимир Петровець вже рік працює у відділі поліцейського реагування Переяслав-Хмельнійцької поліції. Спеціальність за освітою водій. Жодної іншої освіти у нього немає. Інспектором ДАІ став ще в 1999 році. У 2005-2006 роках працював в спецпідрозділі “Кобра” (розформований в 2008 році за показаний “фак” Арсенію Яценюку від заступника глави підрозділу Олексія Кожи).

Після цього Петровець повернувся в дорожній патруль. Однак в 2015, під час реформи МВС був звільнений, а потім призначений командиром відділення роти особливого призначення №1 в Києві. У 2017 він знову повернувся на дороги Київської області поліцейським взводу №5.

З березня 2018 працює в секторі превенції водної поліції Переяслав-Хмельницького.

Іван Приходько

Другий затриманий у справі вбивства 31-річний Іван Приходько. У 2007 році він закінчив Київський індустріальний технікум за професією слюсар. Після армії Приходько пішов працювати в ДАІ. З 2010 року – водій в секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС. У 2011 році повернувся працювати інспектором ДАІ.

У 2015 підозрюваний став командиром відділення взводу в 5 роті київської поліції. 17.02.2016 року його звільнили з поліції за невідповідність, а вже на наступний день відновили рішенням Окружного адмінсуду Києва. Далі Приходько повернувся працювати патрульним в Київську область. У 2017 році він отримав освіту в Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди.

З 2018 року працює патрульним в Київській області.

Нагадаємо, 31 травня в Переяслав-Хмельницьку лікарню був доставлений 5-річний хлопчик з вогнепальним пораненням в голову. У дитини закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, внутрішньо-мозкова гематома і перелом скроневої кістки.

Пізніше п’ятирічний Кирило Тлявов помер в лікарні.