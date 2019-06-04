Поліцейські вбили 5-річного хлопчика: хронологія суспільної реакції

У Переяславі-Хмельницькому Київської області 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Хлопчика поранили п’яні поліцейські, які поза службою вирішили постріляти із вогнепальної зброї по бляшанках.

Дитину звати Кирило Тлявов. Після вистрілу Кирила з роздробленим черепом доставили в лікарню, але лікарі не змогли витягнути кулю з голови, й 3-го червня хлопчик помер.

Тим часом обласна поліція вирішила “прикрити своїх”. У прес-службі спочатку взагалі виключали можливість вогнепального поранення. Писали, що дитина послизнулась і впала на асфальт. Коли “правоохоронці” зрозуміли, що вогнепальне поранення не вдасться приховати – запис на сайті поліції. Сліди цієї версії ще залишились на сайті Державного бюро розслідувань.

Про “хуліганство” також писали на сайті Прокуратури Київської області. Також з’явилась версія, що поліцейські “пристрілювали” свою зброю та “розважались”.

“…В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди. Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу”, – пише Київська прокуратура

Потім статтю “хуліганство” перекваліфікували на “умисне вбивство”.

Суд над поліцейськими

Сьогодні, 4 червня Голосіївський суд Києва арештував горе-поліцейських. Прокуратура клопотала про утримання під вартою, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад. Захист просив посадити поліцейських під домашній арешт.

Поліцейських, які стріляли в дитину звати Володимир Петровець та Іван Приходько. Петровець – старший сержант групи реагування, йому 31 рік. Приходько – інспектор водної патрульної поліції, лейтенант за званням (42 роки).

Засідання було призначено на 9-у годину ранку. Суд впорався доволі швидко – вже до 12-ої години підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Петровець в суді заявляв, що він не стріляв. Він також відмовлявся проходити експертизу на ступінь алкогольного сп’яніння.

Також у суді прокурор повідомив, що зброя, з якої стріляли, зникла. Однак на місці злочину правоохоронці знайшли гільзи та патрони.

За скоєний злочин підозрюваним загрожує від 5 до 10 років або довічне ув’язнення.

Реакція політиків

Варто також додати діалог під публікацією Луценка з директоркою фонду “Демократичні ініціативи” Іриною Бекешкіною:

Джерело: www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1200369913495515

Як інші правоохоронці “висловлювали свої співчуття”?

Очільник Національної поліції України Сергій Князєв каже, що розраховує на найжорсткіше покарання для винних. Це варто зафіксувати.

«…Як керівник Національної поліції – запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних», – сказав Князєв.

Начальник Київської поліції Дмитро Ценов подав у відставку і попросив, щоб його відправили в ООС:

«На сьогоднішній день я, як керівник поліції Київської області, несу відповідальність за дії підлеглих. Тому я звернувся до голови Національної поліції з рапортом про відставку та прошу направити мене в найтяжчу точку нашої держави, а саме в місця проведення ООС», – заявив він під супровід аплодисментів.

Слушно відреагували на цю новину деякі фейсбук-користувачі:

“Війна – це не покарання, а обов’язок громадянина”.

Сергій Князєв задовольнив рапорт Ценова.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков станом на 17 годину не відреагував на вбивство хлопчика поліцейськими. Останній запис на його сторінці у Facebook датований 31-им травня і присвячений позиції МВС щодо прийдешніх парламентських виборів. Громадяни обурені ігноруванням Авакова цієї трагічної події.

Джерело: facebook.com/arsen.avakov.1

Реакція суспільства та відставка Авакова

Ввечері 3-го червня біля будівлі МВС у Києві зібралось біля сотні активістів, які вимагали покарати правоохоронців, причетних до вбивства п’ятирічної дитини. До будівлі Міністерства вони принесли лампадки та дитячі іграшки.

Активісти та громадські організації вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова. На сайті президента з’явилась петиція “Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова”, яка станом на 17 годину, 4 червня зібрала 12422 підписи з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Також у Facebook поширюється флешмоб під назвою “Avakoff” з аналогічною вимогою.

“У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили поліцейські. Відповідальність за це вбивство лежить не тільки на двох представниках поліції, але і на міністрі внутрішніх справ – Арсену Авакову, завдяки якому поліцейську реформу було провалено”, – заявляють активісти ГО “Україна в НАТО та ЄС”.

Громадська організація “Центр протидії корупції” організовує мітинги в українських містах під лозунгом “Безкарність вбиває” та “Авакова у відставку”.

Джерело: facebook.com/antac.ua

Керівництво UA:Перший опублікувало офіційну заяву з вимогою відставки Авакова.

Джерело: www.facebook.com/UA1.com.ua

Редакція Zrada Today слідкує за подальшими подіями навколо вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова та висловлює щирі співчуття родині невинної дитини.