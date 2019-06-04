Перший закордонний ЗЕвізит: подяка Юнкеру, запитання про Порошенка. ФОТО. ВІДЕО

У вівторок, 4 червня, в Брюсселі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, куди він прибув з першим закордонним візитом, і президента Європейської комісії

Жана-Клода Юнкера, про це повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє прес-служба Адміністраністраціі президента, глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

Зеленський також подякував Юнкеру за особливу роль ЄС в стримуванні російської агресії.

Зустріч розпочалася з офіційного фотографування і потиску рук в будівлі Єврокомісії Берлімон. Зеленського на вході зустрів Юнкер і, обійнявши однією рукою за плечі, повів фотографуватися.





Юнкера запитали про п’ятого президента України Петра Порошенка. На що він відповів: “У мене тепер є новий (президент. – Ред.)”.

Зеленський додав: “Я краще. Новий друг краще старого”.

Відзначимо, Зеленського супроводжує заступник глави його адміністрації Вадим Пристайко і постійний представник України при ЄС Микола Точицький.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!