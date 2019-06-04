Почесного «Оскара» за внесок у кінематограф отримає Девід Лінч

Члени Американської академії кінематографічних мистецтв і наук вирішили нагородити режисера Девіда Лінча почесною премією «Оскар» за видатний внесок у кінематограф. Він чотири рази висувався на нагороду Кіноакадемії, але не отримав жодної статуетки.

Про це йдеться на сайті академії.

«Ці нагороди академія присуджує щороку людям, які все життя присвятили творчості й внесли видатний внесок в мистецтво», — сказав президент Академії Джон Бейлі.

Крім Лінча почесну премію отримають актор Уес Стьюді та італійська кінорежисерка Ліна Вертмюллер. Акторці Джині Девіс вручать нагороду імені Джина Хершолта.

Церемонія нагородження відбудеться 27 жовтня в розважальному комплексі Hollywood and Highland Center у Лос-Анджелесі.

Американського режисера Девіда Лінча тричі номінували на «Оскар» у 1981, 1987 і 2002 роках за кращу режисуру з фільмами «Людина-слон», «Синій оксамит», «Малголленд драйв». «Людина-слон», а також номінували в категорії «Кращий адаптований сценарій». Режисер є лауреатом премії «Золота пальмова гілка» в 1990 році, призу за режисуру Каннського кінофестивалю (2001), а також «Золотого лева» за внесок у світовий кінематограф (2006).

Також читайте: ТРЕЙЛЕР ФІЛЬМУ “ФОРД ПРОТИ ФЕРРАРІ” ВЖЕ В МЕРЕЖІ

Нагадаємо, до Оксфордського словника додали 350 нових слів, серед яких є нові терміни, що позначають особливий стиль відомих кінорежисерів. Серед них є «Lynchian» — на честь Девіда Лінча. Він означає «такий, який однаково поєднує банальне і химерне».

У листопаді 2017 року Девід Лінч приїхав до Києва на відкриття українського представництва всесвітнього благодійного фонду David Lynch Foundation. Режисер у Києві розповів про трансцендентальну медитацію.

Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними і відразливими образами та оригінальною музикою.

У травні 2017 року Девід Лінч заявив, що планує піти з кіно після виходу третього сезону «Твін Пікс».

Джерело: Громадське телебачення

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!