ДТП на Київщині з 26 постраждалими: затримано водія

У ДТП з двома маршрутками на Київщині постраждало 26 людей. Подія сталася близько 10.00 години у місті Боярка, на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення маршрутного автобуса «Мерседес», який продовжуючи рух по другорядній дорозі, «зачепив» автомобіль «Шкода».

Після чого авто занесло на головну дорогу та зіткнулося з маршрутним автобусом «Богдан». У результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх шпиталізовано.

Троє з них у тяжкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні. На місці події працювали група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники, медики. Водія автобуса «Мерседес» затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Маршрутний автобус «Мерседес» вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. За даним фактом працівники Слідчого управління Поліція Київської області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу водію.