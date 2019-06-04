Лікарі не відразу визначили, що у 5-річного хлопчика кульове поранення голови, втратили час

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що лікарі не відразу визначили, що у 5-річного Кирила Тлявова кульове поранення голови, з-за чого втратили багато часу.

«Також питання і системи охорони здоров’я, так як не відразу було визначено, можливо з об’єктивних причин, що це кульове поранення і було втрачено дорогоцінний час на те, щоб прооперувати дитину. Так як пройшло вже декілька годин з того часу, як дитина був прооперований. Тому також відсутність в районі необхідного обладнання, для того, щоб це визначити. Це питання має бути вивчений», — зазначив Кулеба.

За його словами, якщо б лікарі відразу знали, що це був постріл, і куля потрапила в мозок дитини, то, можливо, їх дії були б іншими.

Також Кулеба додав, що підозрювані у вбивстві хлопчика відмовилися від проходження експертизи на наявність алкоголю в крові, а це теж необхідно довести, щоб зрозуміти, чи усвідомлювали вони свої дії.

«Я думаю, що злочинним тут було те, що, і це потрібно довести, що знали хоч перебування в алкогольному сп’янінні, ступінь зараз важко назвати, так як вони відмовилися від проходження експертизи. Знали вони, що потрапили в дитини і чи могли вони тоді надати допомогу. Якщо не знали — одна справа, якщо знали — це також залишення дитини в небезпеці і це також може бути ще одна стаття», — підкреслив Кулеба.