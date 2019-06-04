Винайдений пластир, допомагає при серцевому нападі

Вчені винайшли пластир для серця, вирощений з мільйонів живих стовбурових клітин людини. В майбутньому він буде допомагати оперативному та ефективному відновленню хворих після серцевого нападу.

Оновлюючий клітини

Експерти з Імперського коледжу Лондона представили на винахід кардіологічної конференції в Манчестері. Вони стверджують, що експерименти на кроликах показали позитивний результат. А випробування пластиру для серця на людях почнуться в найближчі два тижні.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Гнучкий клаптик розміром 2 х 3 см представляє з себе працюючий м’яз.

Пластир виробляє хімічні речовини, що відновлюють серцеві клітини.

Те, що доктор пропише

Тільки у Великобританії від серцевої недостатності щорічно страждає 920 тисяч чоловік.

Напад трапляється, коли закоркована артерія блокує кровоток до серцевого м’яза, позбавляючи її кисню і поживних речовин. Це може підірвати роботу серця по перекачуванню крові та призвести до невиліковної серцевої недостатності.

«В майбутньому ми плануємо додати серцевий пластир до звичних методів лікування. І лікарі зможуть регулярно пропонувати його людям, які пережили серцевий напад, – сказав один з учених-досліджень доктор Річард Джаббур. – Ми могли б прописувати такі пластирі пацієнтам разом з іншими ліками для людей із серцевою недостатністю, а доктора б просто встановлювали їх пацієнтам».

Ще трохи про хвороби серця

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті в усьому світі.

Щорічно ССЗ забирають близько 17 мільйонів людських життів.

Більше 75 відсотків таких смертей відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

У нашій країні на серцево-судинні захворювання припадає 70 відсотків усіх причин смертності.

Люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями або піддаються високому ризику таких захворювань (у зв’язку з наявністю одного або декількох факторів ризику, таких, як підвищений кров’яний тиск, діабет, гіперліпідемія або вже розвиненого захворювання), потребують ранньому виявленні та наданні допомоги шляхом консультування. А при необхідності – прийому лікарських засобів.

За матеріалами BBC

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