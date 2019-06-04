Винайдений пластир, допомагає при серцевому нападі

Вчені винайшли пластир для серця, вирощений з мільйонів живих стовбурових клітин людини. В майбутньому він буде допомагати оперативному та ефективному відновленню хворих після серцевого нападу.
Оновлюючий клітини
Експерти з Імперського коледжу Лондона представили на винахід кардіологічної конференції в Манчестері. Вони стверджують, що експерименти на кроликах показали позитивний результат. А випробування пластиру для серця на людях почнуться в найближчі два тижні.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Гнучкий клаптик розміром 2 х 3 см представляє з себе працюючий м’яз.
Пластир виробляє хімічні речовини, що відновлюють серцеві клітини.
Те, що доктор пропише
Тільки у Великобританії від серцевої недостатності щорічно страждає 920 тисяч чоловік.
Напад трапляється, коли закоркована артерія блокує кровоток до серцевого м’яза, позбавляючи її кисню і поживних речовин. Це може підірвати роботу серця по перекачуванню крові та призвести до невиліковної серцевої недостатності.
«В майбутньому ми плануємо додати серцевий пластир до звичних методів лікування. І лікарі зможуть регулярно пропонувати його людям, які пережили серцевий напад, – сказав один з учених-досліджень доктор Річард Джаббур. – Ми могли б прописувати такі пластирі пацієнтам разом з іншими ліками для людей із серцевою недостатністю, а доктора б просто встановлювали їх пацієнтам».
Ще трохи про хвороби серця
За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті в усьому світі.
Щорічно ССЗ забирають близько 17 мільйонів людських життів.
Більше 75 відсотків таких смертей відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.
У нашій країні на серцево-судинні захворювання припадає 70 відсотків усіх причин смертності.
Люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями або піддаються високому ризику таких захворювань (у зв’язку з наявністю одного або декількох факторів ризику, таких, як підвищений кров’яний тиск, діабет, гіперліпідемія або вже розвиненого захворювання), потребують ранньому виявленні та наданні допомоги шляхом консультування. А при необхідності – прийому лікарських засобів.
За матеріалами BBC
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