Важливий Зеленський: У Путіна відреагували на повернення Кучми в мінську групу

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що знову призначений представником України в тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі другий президент України Леонід Кучма є досвідченим діячем.

За словами прес-аташе російського лідера, «Кучма дуже авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави Володимира Зеленського».

Прес-секретар Путіна додав, що про проведення чергового саміту «нормандської четвірки» можна буде говорити тоді, коли українська сторона збере команду і сформулює свою позицію.

Як відомо, наприкінці вересня 2018 року Леонід Кучма повідомив, що збирається покинути тристоронню контактну групу, коли досягне критичного віку. 9 серпня 2018 року Кучмі виповнилося 80 років. У листопаді Кучму замінив екс-прем’єр-міністр, екс-глава СБУ і Міністерства оборони, колишній секретар РНБО Євген Марчук, а вже 19 травня 2019 року покинув цей пост.

3 червня президент України Володимир Зеленський повторно призначив Кучму представником України на переговорах у Мінську.