ГПУ відкрила кримінальне провадження через ролика про «захоплення» Румунією Буковини і частини Одеської області

Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу за провакационного відео про нібито захоплення Румунією території Буковини і частини Одеської області в 2022 році. Досудовим розслідуванням буде займатися Служба безпеки.

На оперативній нараді було зазначено, що справу порушено за статтею про зазіхання на територіальну цілісність, а основними підозрюваними вважаються російські спецслужби.

«Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб», — йдеться в повідомленні.

Також узгоджено план досудового розслідування.

«Прийнято рішення про невідкладне здійснення правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності», — повідомляє прес-служба ГПУ.

Нагадаємо, 26 травня на Youtube з’явилося нетривалий провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією під назвою «Румунсько-українська війна 2022»