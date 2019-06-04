Українець постав перед судом у США через хакерство

Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков напередодні постав перед федеральним судом в американському Сіетлі за обвинуваченням у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Колпаков не визнав себе винним за обвинуваченнями в хакерстві, шахрайстві та викраденні особистих даних. Висунення офіційних обвинувачень очікується на наступному судовому засіданні 10 червня.

Торік Колпаков був заарештований разом з двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7.

За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby. ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.

Другий фігурант цього розслідування, Федір Гладир, був екстрадований з Німеччини в 2018 році і постав перед судом торік восени. Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до США.

Нагадаємо, у 2018 році в Нацполіції зазначали, що участь в припиненні діяльності міжнародної хакерської групи FIN7 – серед успішних операцій поліції.