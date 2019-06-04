На місці Авакова або Князєва я б пішла у відставку, — екс-шеф Нацполиции Деканоїдзе

Екс-глава Національної поліції України Хатія Деконидзе прокоментувала трагедію, яка сталася в Переяславі-Хмельницькому, де був убитий п’ятирічний хлопчик і у вбивстві підозрюють поліцейських.

Про це повідомляє BBC News Україна.

«Якщо б я була начальником Нацполиции або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності — я б пішла», — сказала Деканоїдзе.

Що стосується критики реформи поліції, яка посилилася в останні дні, екс-глава Нацполиции зазначила, що не вважає зміни, які сталися в правоохоронних органах, повноцінної реформою.

«Я не думаю, що це взагалі реформа. Адже всяка реформа, яка не завершена, є напівфабрикатом, а не реформою», — пояснила вона.

За словами Деканоїдзе, після 2015-2016 років, коли в Україні з’явилася патрульна поліція, ніяких подальших змін у реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

«Нереформовані Генпрокуратура, Служба безпеки, кримінальна поліція… На місцях не змінився ні один начальник області, всі вони залишилися старими людьми, які працювали в старій системі», — говорить Деканоїдзе.

Вона додала, що великі надії покладає на нового президента, майбутній склад Верховної Ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію до 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася в Грузію.