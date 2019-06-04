Під Києвом водій Hyundai збив маму з трирічною донькою на пішохідному переході

У місті Вишгород Київської області сталася аварія за участю автомобіля Hyundai, 49-річної жінки і її двох дочок віком 3 і 9 років. Автомобіль збив жінку з дітьми, коли вони переходили дорогу по пішохідному переходу.

В результаті аварії постраждала мама і її трирічна донька. Про це ЗМІ дізналися з повідомлення прес-служби Київської області.

Жінка отримала ушкодження різного ступеня тяжкості і черепно-мозкову травму. Її доставили в місцеву лікарню. Трирічну дівчинку із закритою травмою черевної порожнини госпіталізували в дитячу лікарню Києва.

Копи вилучили автомобіль, яким керував 62-річний місцевий житель, в якості речового доказу. На даний момент, за фактом аварії тривають слідчі дії.