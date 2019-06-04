Вбивство малюка під Києвом: підозрювані копи відзначилися витівкою

Підозрювані у вбивстві 5-річної дитини поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися давати свідчення у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

«Мій клієнт на сьогоднішній день у зв’язку з тим, щоб його свідчення не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, відмовився від свідчень», — сказав «Українській правді» адвокат Петровца Андрій Козацький.

На питання, з чого стріляли в день трагедії, захисник відповів, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.

Про таке заявив адвокат другого підозрюваного, Приходько, Андрій Чичиркин.

«Ми не давали свідчень поки що. Тому сторона обвинувачення тричі змінювала підозра, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження», — сказав він.

«Щодо огляду, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка повинна була бути відповідно до законодавства. Для того, щоб провести огляд і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, потрібно постанова прокурора, має бути складений протокол і має бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було», — уточнив правозахисник.

При цьому адвокати не змогли заперечити, що підозрювані у день трагедії могли вживати алкоголь.

«Такі факти (алкогольного сп’яніння. — Ред.) офіційно не встановлено. Є певні свідчення про те, що вживалися алкогольні напої, але щоб під час цих подій вони були в стані алкогольного сп’яніння, таких даних у мене немає. Вони були поза службою, думаю, що кожен у вихідні може…» — сказав Козацький.

Правозахисники зазначили, що їхні підзахисні не визнають своєї вини.

«За його словами, і за свідченнями тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Володимир Петровець не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитина, а він — батько трьох дітей і він стверджує, що не стріляв», — додав адвокат Петровца.

На питання, чи стріляв Петровець взагалі в той день, адвокат зазначив: «Не знаю, як в той день, але в той період, який зазначений у повідомленні про підозру — там вказано певний діапазон часу, — то в цей час він пострілів не робив, а раніше чи пізніше (невідомо. — Ред.)».

Щодо того, чи будуть оскаржувати рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що не знають мотивації судді.

«У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім будемо вирішувати. Зараз ще немає повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним текстом, то приймемо рішення, будемо далі його оскаржити, або воно залишиться на 60 діб», — підсумував Козацький.