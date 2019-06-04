Турпотік з України до Туреччини зріс

Якщо точніше — майже 212 тисяч, що на 13,82% більше, ніж за такий же період 2018 року. За підсумками 1-го кварталу Україна увійшла в десятку країн-лідерів. В цілому кількість іноземців, що відвідали Туреччину в січні-квітні 2019 року, збільшилася на 12,22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 8 735 268 осіб.

Літній сезон тільки починається, але курорти Середземноморського та Егейського узбережжя вже користуються популярністю серед відпочиваючих. Так, в Анталії за період січень-травень 2019 року кількість українських туристів досягло 164 922 (приріст – 5,05%). А курорти Мугли (Фетхіє, Мармарис, Даламан, Бодрум) прийняли 4 724 українських туриста, приріст турпотоку склав 306%. Також спостерігається стабільне зростання турпотоку в Стамбул: за січень-квітень місто відвідало 116 112 українців, що на 6,4% більше аналогічного періоду попереднього року.

«Перший квартал 2019 року виявився дуже успішним за статистичними даними для основних регіонів як пляжного, так і екскурсійного туризму. Важливо відзначити, що українці почали більше цікавитися історичними та культурними пам’ятками Туреччини, що виражається у високих показниках відвідуваності Стамбула, Каппадокії та інших екскурсійних напрямків. В свою чергу ми продовжуємо знайомити українців з унікальними історичними пам’ятками Туреччини, зокрема 2019 рік оголошений нашим Міністерством Роком Гебеклі-Тепе, який є найдавнішим у світі храмовим комплексом, включеним в список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Туреччині», – прокоментував Берат Йилдиз, аташе з туризму Посольства Туреччини в Україні.

За матеріалами прес-релізу

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією