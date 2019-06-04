Аваков зустрівся з родиною загиблого Кирила Тлявова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв надати допомогу для розслідування обставин вбивстсва 5-річного хлопчика

Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить в сім’ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Сергій Князєв приніс вибачення рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.