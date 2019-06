Лунин покидает сборную U-20: зачем Шевченко так сделал?

Основной вратарь и главная звезда юниорской сборной Украины Андрей Лунин покидает команду после победного матча ⅛ финала Чемпионата мира U-20 над Панамой. Он едет в расположение основной сборной на матчи с Сербией и Люксембургом. Зачем тренер Андрей Шевченко так сделал?

Игра юниорки на ЧМ U-20

Отметим, что Украина впервые вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ. Они также заняли первое место в группе и в общем неплохо играют на мундиале, имея шансы стать главной сенсацией турнира. На предыдущих Чемпионатах мира наша юниорка дальше ⅛ финала не пробивалась.

Одним из основных игроков в украинской команде является голкипер мадридского Реала Андрей Лунин. Во многом благодаря ему Украина так далеко прошла по турнирной сетке.

Решения Андрея Шевченко

Однако, уже после групповой стадии главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко вызвал Лунина на матчи отбора к Евро-2020 с Сербией и Люксембургом. И это при том, что основной голкипер Андрей Пятов в строю. Также в составе есть запасной вратарь Юрий Панькив.

Решение Шевченко еще до матча с Панамой вызвало волну негодования и тренер, в конце концов, разрешил Лунину остаться на поединок ⅛ финала ЧМ.

Тем не менее, после победы Украины над Панамой (4 – 1), Шевченко забрал Лунина в основную команду. Несмотря на то, что он важнейший игрок молодежки, которая в данный момент может бороться за медали на мундиале.

Решение Шевченко остается непонятным как до, так и после ⅛ финала ЧМ. На одной из пресс-конференций он заявил:

“Очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он игрок основного состава, очень важный для них. Но он вернется сразу же после [игры против Панамы – прим]. Это максимум, что мы могли сделать”.

Зачем?

Ситуация выглядела бы понятно, если бы Андрей Пятов был травмирован. Но с ним все нормально, поэтому критика в сторону Шевченко вполне обоснована.

Возможно, Шевченко завидует достижениям главного тренера молодежки Александра Петракова и хочет таким образом “подсолить” наставнику. Ведь сам больших успехов в тренерской карьере еще не снискал. Трудно найти другие объяснения.

Безусловно, игра в национальной сборной и выход на Евро – важные вещи. Но опять же таки, есть Пятов, который в полном порядке. А Лунин, скорее всего, будет сидеть на скамейке, но уж точно не станет основным голкипером уже сейчас (пока что).

Реакция Лунина

“Продолжать работать и верить. Спасибо команда за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошей подготовки, чтобы сделать все для полуфинала”, — написал голкипер у себя в Instagram.

1/4 😍🔝 продолжать работать и верить✅ Спасибо команда за это время, победы и эмоции 💯⚽️ Удачи и хорошая подготовка что бы сделать все для полуфинала 💪🇺🇦 1/4😍 Seguir trabajar y creer✅ Gracias equipo por esto tiempo que estábamos junto, las victorias y emociones💯⚽️ Mucha suerte y buen preparacion para hacer todo posible para semifinal💪🇺🇦

Теперь интересно, каким будет эмоциональное состояние Лунина, когда он просидит на скамейке два матча. А мог бы с юниорами попытаться зацепиться за медали, пусть и молодежного, но Чемпионата мира.

Если отсутствие Лунина сыграет роковую роль в судьбе сборной на мундиале, то болельщики дружно скажут “спасибо” Андрею Николаевичу. Но он звезда – ему виднее.

Также отметим:

В 1/4 финала сборная Украины U-20 сыграет со сборной Колумбии. Место в рамке ворот теперь, скорее всего, займет Владислав Кучерук.

Национальная команда 7 июня проведет матч отбора к Евро-2020 против сборной Сербии, а 10-го против Люксембурга. Оба матча пройдут во Львове.

Максим Зайченко, Zrada Today

