Продаж Болгарії винищувачів F-16 схвалив Держдеп США

Держдепартамент США схвалив можливу операцію з продажу Болгарії восьми літаків F-16 C / D Block 70/72.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Агентство з оборонного співробітництва при Пентагоні.

Софія має намір придбати вісім винищувачів F-16 модифікації C / D Block 70/72 і супутнє обладнання до них на загальну суму 1,673 мільярда доларів. Це – найбільший військовий контракт Болгарії з часу падіння комуністичного правління близько 30 років тому.

Також болгари прагнуть придбати у Сполучених Штатів двигуни до них, комунікаційні системи та інше обладнання.

“Пропонований продаж сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці Сполучених Штатів, допомагаючи поліпшити безпеку союзника по НАТО і ключового демократичного партнера Сполучених Штатів у забезпеченні миру і стабільності в цьому регіоні”, – йдеться в заяві.

Нині болгарський уряд веде переговори щодо закупівлі F-16 з американської військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin.

Болгарія має намір замінити старі радянські винищувачі МіГ-29 та покращити відповідність стандартам НАТО.

Джерело: Європейська правда

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