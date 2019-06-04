У Дніпрі чоловік і жінка стріляли по людях з 10 поверху

У вівторок, 4 червня, приблизно о 16:30, у дворі будинку на проспекті Поля, 27д, пролунало кілька пострілів. Очевидцям вдалося зняти на відео, що стріляли чоловік і жінка, які перебували на балконі 10-го поверху.

Що спонукало їх стріляти з балкону і куди вони цілилися невідомо, однак зовсім поруч знаходиться дитячий майданчик. На місце негайно направили патрульний екіпаж.

Виявилося, що чоловік і жінка, які перебували на балконі, були нетверезими. Попередньо, вони стріляли з мисливської рушниці. Ніхто не постраждав. Сусіди і очевидці розповіли, що їхній сусід — 46-річний екс-військовий прокурор.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. В деталях події будуть розбиратися правоохоронці. Зброю у чоловіка вилучать.