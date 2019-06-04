Нардеп розкритикував законопроект Зеленського про конфіскацію майна корупціонерів

Законопроект Володимира Зеленського про цивільної конфіскації – зразок популізму, і в нинішньому вигляді його приймати не можна. Про це в коментарі InfoResist заявив народний депутат Борислав Береза.

На його думку, не можна кримінальний злочин судити по цивільному праву, а ініціатор прийняття документа намагається підмінить ці поняття.

«Він вносить у свій закон зміни саме в цивільному праві. У теж час, коли це кримінальний злочин. До того ж у кримінальному злочині існує презумпція невинності. А в цивільному — навпаки: спочатку презумпція винуватості. Відповідно давайте говорити відразу: спроба підміняти одне іншим — це чиста маніпуляція. Крім того, абсолютно смішними виглядають норми, що пропонують конфісковувати за рішенням суду фактично, а потім розбиратися. Це, м’яко кажучи, правове свавілля. Таке колись пропонував Народний фронт, і зараз ми бачимо, що тим же самим популізмом захоплюється і новообраний президент», — сказав він.

Крім того, на його думку, виникає питання про те, як оцінювати доходи і витрати по року, якщо неможливо враховувати накопиченні або доходи, які отримані раніше цього фінансового року.

«Тобто, припустимо, чоловік зібрав гроші витратив гроші в цьому році, і раптом йому кажуть: «Ні, немає. У цьому році ви нічого не запрацювали, тому ми будемо конфісковувати у вас, а потім будемо розбиратися». Тому цей законопроект спочатку був розрахований на те, що Рада його прийме в зв’язку з тим, що він виписаний абсолютно в абсурдній манері. І після цього можна буде на ВР вішати ярлики про те, що: «Дивіться, я запропонував, а Рада не прийняла цей закон». Фактично ми бачимо ситуацію, коли Раду спробують призначити винною тому що більшість виборців не буде занурюватися в суть закону, вони просто будуть сприймати: президент запропонував закон начебто хороший, який бореться з незаконним збагаченням, а Рада відмовила. Про те, що в межах закону — не буде знати дев’яносто дев’ять відсотків українців, на жаль», — додав він.

У разі прийняття парламентом будь-якого рішення з цього питання ставлення людей до Верховної Ради в кращу сторону не зміниться і на популярності Зеленського воно ніяк не позначиться.

«Законопроект поставлений терміновий, тому його повинні будуть розглянути. Але, яке б рішення не взявся, а воно буде правове — найцікавіше, воно буде оцінюватися з іншої позиції: «хороший президент» запропонував «поганий Раді» законопроект, який «погана Рада» не хоче голосувати. При тому будуть розказані будь-які причини і людей це задовольнить. Рада на сьогоднішній день настільки демонізована, що аргументацію багато хто не хоче сприймати», — зазначив нардеп.

Парламентарій упевнений, що в даному виді такий закон не приймуть у світі.

«Це можуть прийняти тільки люди, які взагалі не знайомі з юриспруденцією, які взагалі не розуміють, у чому відмінність кримінального права від цивільного. За таке можуть проголосувати тільки люди, які сповідують правовий нігілізм і абсолютно байдужі до верховенства права в державі. Це раз. Друге: цей закон сто відсотків не пройде Венеціанську комісію, яка його засудить — це гарантовано, я можу це сказати відразу, тому що я вже консультувався зі своїми колегами з Венеціанської комісії, і вони трошки в шоці від цього закону. Вони кажуть, що ми очікували, що нова влада все-таки змінить свій підхід, а не буде продовжувати спадщина старого. І, якщо вони приймуть це, ну, тоді це дасть можливість конфіскувати у кого завгодно що завгодно за фактично надуманих причин», — резюмував Береза.

Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про цивільної конфіскації корупційних активів осіб та поновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.