Трамп пообіцяв Британії “феноменальну” торговельну угоду після Brexit

Президент США Дональд Трамп заявивши, що Сполучені Штати націлені на досягнення зі Сполученим Королівством “феноменальної” торговельної угоди після того, як Британія вийде зі складу ЄС.

Про це американський лідер заявив під час спільної з британським прем’єр-міністром Терезою Мей прес-конференції у вівторок у Лондоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“У тієї годину, як Велика Британія готується вийти з Європейського Союзу, Сполучені Штати мають твердий намір укласти феноменальну торгову угоду між США й Сполученим Королівством”, – заявив американський президент.

Він підкреслив, що ця угода має “величезний потенціал”, який “удвічі, а можливо, втричі” більший за нинішній. Тереза Мей, зі свого боку, високо оцінила рівень взаємодії між двома країнами.

“Наші торгові відносини охоплюють 190 млрд фунтів на рік”, – підкреслила глава британського уряду, додавши, що розмір усіх інвестицій оцінюється в один трильйон доларів.

“Щоранку мільйон американців йдуть на роботу в британські компанії в Сполучених Штатах. Близько мільйона британців так само працюють у американських компаніях тут”, – підкреслила Мей. У цьому зв’язку прем’єр-міністр, яка йде у відставку з 7 червня, підкреслила, що Британія і США під час зустрічі лідерів у вівторок підтвердили свої наміри досягти “амбітної угоди про вільну торгівлю”.