11 червня представлять фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Він отримає кольоровий дисплей і вбудований голосовий помічник.

Нарешті стала відома дата офіційної прем’єри фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, про який так багато говорилося останнім часом. Згідно з тизерним зображенням, опублікованим на сторінці Xiaomi Miija в китайській соціальній мережі Weibo, пристрій буде представлено 11 червня.

Написи на зображенні акцентують увагу на нові можливості фітнес-браслета: інтегрованому голосовому помічникові і кольоровому екрані. Супроводжуючий картинку текст говорить про те, що пристрій отримає масу нових функцій, але при цьому залишиться недорогим.

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Ми вже знаємо, що Mi Bnad 4 підтримує Bluetooth 5.0 і отримав акумулятор підвищеною до 135 мА · год ємністю. Також у фітнес-браслета, як і раніше, буде версія з NFC.

Цікаво, що вже на наступний день після прем’єри Mi Band 4 компанія проведе інший не менш важливий анонс – будуть представлені смартфони Mi 9T і Mi 9T Pro.

Джерело: ВСВІТІ

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