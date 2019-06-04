Кернес відповів Зеленському, як надійде з ім’ям Жукова

Таким чином чиновник відреагував на слова прес-секретаря президента Юлії Мендель, озвучив позицію глави держави з приводу знесення пам’ятника Жукову.

«Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля та не смітити людей між собою», — сказав він.

За словами Кернеса, найближчим часом погруддя маршала Жукова буде відновлений.

На найближчій сесії міськради буде розглянуто питання про перейменування проспекту імені маршала Григоренко на проспект імені маршала Жукова. Це, на думку мера, відповідає українському законодавству.

«І там він буде вирішено депутатами, яким харків’яни делегували право від їх імені приймати ті чи інші рішення. При цьому станція метро, раніше носила ім’я маршала Жукова, залишиться з нинішнім назвою «Палац спорту»», — заявив Кернес.