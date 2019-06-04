В аеропорт “Бориспіль” можуть почати курсувати приватні потяги

На маршрути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль” можуть з’єднання явитися приватні потяги.

Про такий варіант розширення провізних потужностей розповів голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляють avianews.

“Варіантів придбання рухомого складу може бути кілька: партнерство з приватними структурами, коли ми використовуємо їхні поїзди, державне фінансування і власні кошти Укрзалізниці”, – розповів Кравцов. Голова правління УЗ вважає, що для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзди місткістю до 500 пасажирів у кількості п’яти одиниць, які змогли б забезпечити безперебійну та ритмічну доставку всіх охочих до Борисполя і в зворотному напрямку.

“Один поїзд у такій комплектації потягне на 9 млн євро. До того ж вже сьогодні повинні думати, що це мають бути або електропоїзди з автономним ходом, або гібридні дизель-електропоїзди, оскільки основна частина маршруту електрифікована “, – заявивши Кравцов.