Журналістка: Аваков має очолити колону марафонців із Грушевського

Останні п’ять років ми тільки ті й робимо, що просимо прибрати Авакова з Кабміну. Скільки били активістів? Скільки палили машин? Роками ніхто нічого не робить. Виходь пікетувати Кабмін, не виходь. Роками справи не розслідують.

Навіть резонансну справу вбивства Гандзюк дотискали щодня активісти…

Хто має зняти цього «дивоміністра» з посади? Парламент.

Так а хто винен у тому, що вся правоохоронна система вбити, й ми вже говоримо не просто про підпалені машини, а про дитину, якій прострелили голову? (Вдуматися тільки…)

Вже винен не лише Аваков. А ті, хто його досі тримає на посаді. Роками тримає. А значить – несе відповідальність. Триває парламентський тиждень.

Всі співчувають. Співчувати треба країні, де після таких подій нема 226 голосів у парламенті за відставку Авакова.

Так, у Кабміні Аваков не єдиний, кого варто гнати в три шиї. Зубко, який заваливши кілька опалювальних сезонів у країні, теж має бігти вже з Грушевського за ручку з керівником Мін’юст юсту Петренком, який уможливив захоплення влади, медінститутів і коронував дії чорних реєстраторів.

Альо очолити колону марафонців із Грушевського має Аваков. А ці двоє мають хутко пакувати валізи слідом.