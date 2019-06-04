Мавпа може балотуватися від «Слуги народу» і отримати хороший результат, — Філатов

Колишній юрист олігарха Ігоря Коломойського, мер Дніпра Борис Філатов розповів, що зараз у партії «Слуга народу» рейтинг у Дніпрі біля 35%.

Про це він розповів в інтерв’ю «Теперішнього часу».

«Зараз у партії «Слуга народу», якої насправді не існує, у якої немає ні структури, ні кандидати, ні програми, рейтинг в Дніпрі, мабуть, 35%. Тобто, перепрошую, можна зловити мавпу в зоопарку, і вона зможе балотуватися від «Слуги народу» і отримати хороший результат», — зазначив Філатов.

Мер Дніпра додав, що також зростає рейтинг «об’єднаної опозиції».

«Але є й інша історія – об’єднана опозиція. Я думаю, справа йде до того, що «Оппоблок» і «За життя» об’єднаються. У них теж ростуть рейтинги, і їх електорат кристалізується. І вони теж можуть набрати 20%, якщо не більше, по країні, не кажучи вже про південний схід», — розповів Філатов.

На питання про те, хто буде в Дніпрі йти від «Слуги народу» по мажоритарних округах і які у них шанси, Філатов відповів:

«Я вам відкрию секрет: вони навіть не розуміють, хто буде йти. Тобто вони оголошують якісь збори в інтернеті, на них ходять якісь люди і кажуть, що ми будемо йти. Поки ніхто не розуміє».

Він також сказав, що не збирається йти на парламентські вибори.

«Ні, однозначно ні. Я постежу в стороні. Це було моє свідоме рішення. Хоча мені чотири партії пропонували», — зазначив політик.