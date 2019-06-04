У Дніпрі вже можна купатися: температура води +20

Погодні умови і температура води в Дніпрі у Києві сприяють купальному сезону, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 травня середньодобова температура води у Дніпрі досягла 20,5 градусів за Цельсієм Середня багаторічна дата переходу температури води через +20 – 5 червня», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, найбільш рання дата переходу температури води через +20 спостерігалась 10 травня 2013 року, а найпізніша – 1 липня, у 1978 і 2004 роках.

Джерело: Радіо Свобода

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