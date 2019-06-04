Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Російською Федерацією.

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Стратегічний курс України для того, щоб отримати повноцінне членство в НАТО… це пріоритет нашої зовнішньої політики. Україна прагне досягти високих стандартів життя, викорінити корупцію та модернізувати державу. Це можливо тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з РФ, ми готові впровадити мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі», — зазначив президент України.

Також Зеленський подякував НАТО за підтримку, яку вона надає Україні.

«НАТО буде продовжувати працювати з Україною, а також продовжувати військову підтримку України», — зазначив у свою чергу Йенс Столтенберг.