Ніякої реформи правоохоронних органів не сталося. Система у цілому залишилася колишньою – журналіст

Трагедія з вбивством п’яними співробітниками поліції п’ятирічної дитини – це вирок всій реформу системи МВС і її політичним керівникам.

Можна багато говорити про те, що керівники не можуть нести пряму відповідальність за окремо взяте злочин, вчинений представником системи, про те, що не всі співробітники поліції – негідники.

Але це буде лише зміною дискурсу.

За п’ять років так званого реформування міліції і перетворення її в поліцію змінилося трохи. Система у цілому залишилася колишньою, проблеми всередині неї мають той же характер – безконтрольність, безмежність і безкарність багатьох співробітників поліції. Це і є відповідальність керівників, головним з яких є пан Аваков.

За п’ять років було безліч великих і дрібних факапов, за які Арсен Аваков не поніс ніякої політичної відповідальності. Так і в цей раз не понесе.

Він знайшов себе в тому, щоб гарантувати всім учасникам політичного процесу, що поліція не буде втручатися у політичний процес. Це важливо, але при відсутності інших серйозних успіхів, не може бути виправданням для того, щоб вважати, що Аваков незамінний або навіть ефективний на посаді міністра. Більше того, вся ця історія з гарантом Аваковим вже на парламентських виборах затріщить по швах, а на місцевих від неї не залишиться ні сліду, тому що в тому випадку будуть мати значення особисті відносини місцевих поліцейських керівників і політиків.

Трохи про факапах та ефективності поліції на місцях. Їх було так багато, що по великому і перераховувати не хочеться. За тиждень до трагедії в стрічці попалася на очі проста містечкова історія, яка добре характеризує реформу поліції.

Коротенько історія така: якісь злодії викрали у людей жигулі, які були оперативно знайдені патрульними поліцейськими. Проте, машина була вилучена як речовий доказ і не поверталася своїм власникам півроку. Коли власники домоглися повернення свого автомобіля, то виявилося (далі пряма мова): «Коли ми приїхали її забирати нас чекав неприємний сюрприз, коли ми відкрили капот то виявили, що відсутня половина деталей двигуна, багато частині були вандально відірвані й обрізані, машину явно порушували тому що зняли навіть стартер, до якого не так легко добратися. На питання, хто за це буде відповідати, нам відповіли не знаємо. За той час, який машина провела у відділення, наша поліція завдала більше шкоди, ніж людина яка її викрав, адже він зламав замок запалювання і витягнув деякий інструмент з багажника».

Розумієте, яка штука. Застрелений хлопчик – це не випадковість, а наслідок постійного і повсюдного системного неповаги до закону і правил, до людей і проблем, які у них виникають.

У результаті виниклого резонансу вбивці хлопчика з необережності будуть швидше притягнуті до відповідальності. Але що робити в сотнях випадків, коли співробітники поліції здійснюють менш резонансні злочини, на які ніхто не реагує – ніякому Луценка або Авакову це не загрожує, а тому і нецікаво.

Висновок номер один – ніяких реформ не відбулося, всі керівники повинні нести за це відповідальність, кожен з них – украй токсичний і не може бути ніяким надійним політичним союзником.