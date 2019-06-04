Скандальне рішення: банкіра, якого звинуватили в крадіжці 100 млн, випустили під «чесне слово»

Екс-заступник голови правління державного «Укргазбанку» Олексій Омельяненко вийшов на свободу. Банкіру, якого звинуватили в розкраданні 100 млн грн, змінили запобіжний захід. Якщо раніше з нього вимагали великий заставу, зараз – відпустили під особисте зобов’язання. При цьому сумнівне рішення ухвалив скандальний Печерський суд.

ЗМІ з’ясували, як проходить одна з найбільш одіозних справ банківського сектора і чи варто чекати справедливого рішення.

Схема виведення засобів: як заробляли на держбанку

Олексій Омельяненко разом із спільниками з 2008-го по 2010 роки вивів з державного банку близько 100 млн грн. За «старим» курсом це близько $13 млн. Працюючи у фінустанові заступником голови, банкір домовився з директором одного з департаментів банку і почав видавати кредити своїм ж фіктивним фірмам, йдеться в обвинувальному акті Генпрокуратури.

Це одна з найпростіших схем вимивання коштів. Омельяненко давав собі ж кредити, отримані гроші відразу ж виводив, а обов’язок, зрозуміло, не повертав. В результаті державний банк, а разом з ним і його вкладники, які втратили десятки мільйонів гривень.

Так, фірма, яка за версією слідства належала Омельяненко, «Укрконцепт» заборгувала «Укргазбанку» 127,5 млн грн! Але на цьому співробітники держустанови не зупинилися.

Також Омельяненко, як повідомляють в Нацполиции, за рахунок банку оплачував оренду приміщень, якими фінансова установа не користувалося, і платив фіктивним фірмам за ремонт. «Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, і проведення в них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 млн грн», – йдеться в повідомленні Нацполиции.

Олексій Омельяненко довгий час користувався авторитетом і в політичних, і в релігійних колах. Він був членом на той момент правлячої «Партії регіонів», організував громадську організацію «День Хрещення Русі», жертвував великі суми православної церкви на той момент Московського патріархату (зараз Російська православна церква в Україні). На сайті патріархату розміщували хвалебні матеріали на адресу Омельяненко, але після скандалу з розкраданням коштів всі згадки видалили.

Правда, окремі священнослужителі РПЦ в Україні навіть після арешту Омельяненко продовжили молитися за його звільнення. І не даремно. Печерський районний суд, який і до цього відрізнявся спірними рішеннями, 3 червня змінив запобіжний захід. Якщо раніше банкір повинен був заплатити заставу у розмірі понад 90 млн грн (сума порівнянна з масштабами крадіжок), то зараз його відпустили просто «під чесне слово».

При цьому Омельяненко пообіцяв попереджати, якщо буде змінювати місце проживання або роботи, і не спілкуватися зі свідками по своїй же справі. Таке рішення ухвалила суддя Світлана Смик. Що цікаво, ще 30 травня її колега заставу продовжила, але Смик прийняла інше рішення.

Сумнівне рішення: чи варто чекати правосуддя

Печерський суд не просто відпустив банкіра, але навіть не зобов’язав його не покидати країну, не вилучив на зберігання паспорта, не видав електронний браслет. Тобто Олексій Омельяненко, маючи фінансову можливість, може в будь-який момент просто покинути країну.

Крім того, суддя Смик, згідно з нормами закону, взагалі не повинна була розглядати зміну запобіжного заходу. Так, кілька днів тому інший суддя прийняла рішення продовжити запобіжний захід у вигляді застави. Нові обставини з того моменту не з’явилися (в будь-якому випадку адвокат Омельяненко їх не представив), тому Смик, згідно із законом, повинна була залишити питання без розгляду.

Світлана Смик відома цілим рядом резонансних справ. Саме вона приймала рішення по «газовій справі» втікача нардепа Олександра Онищенка (тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура зажадала її відведення), вона ж прийняла рішення заарештувати нафтопродукти іншого втікача олихарха вже після їх реалізації.

Тепер же, маючи практично необмежені матеріальні ресурси і фактично отримавши свободу, Олексій Омельяненко має всі можливості не тільки покинути країну і уникнути правосуддя, але і вплинути на хід справи. І поки судова реформа не доведена до кінця, а судді продовжують приймати рішення на користь конкретних сторін, а не керуючись законом, питання про те, наскільки об’єктивно судитимуть екс-керівника держбанку залишається відкритим.