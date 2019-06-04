Правозахисники: Повернення Росії стане “моральною капітуляцією” ПАРЄ

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування Москвою вимог організації стане “моральною капітуляцією” цієї міждержавної організації. Із такими словами до профільного комітету ПАРЄ та до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи звернулись 12 українських правозахисних організацій.

Серед них – “Центр громадянських свобод”, “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля”, “Крим SOS”, “Кримська правозахисна група”, “Медійна ініціатива за права людини”.

Будь-яка дискусія має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу

“Ситуація тільки погіршується, і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше”, – ідеться у зверненні.

Серед порушень Росії автори звернення називають систематичне переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів в окупованому Криму. Серед таких вказують наймасовіший арешт в історії окупованого півострова наприкінці березня та затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої наприкінці травня.

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“У світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ виглядає моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації”, – вказують правозахисники і додають, що “будь-яка дискусія із цього приводу має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу”.

Як повідомив голова делегації України в ПАРЄ Володимир Арʼєв, голосування щодо фактичного повернення Росії до організації відбудеться 24 червня.

У російському МЗС заявили, що проект резолюції щодо зміни статуту Парламентської асамблеї Ради Європи, прийнятий регламентним комітетом організації, є кроком у правильному напрямку, проте процес ще не завершений.

Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Джерело: Голос Америки

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