Гривня дешевшає, подолала психологічну позначку в 27

У середу, 4 червня, курс гривні по відношенню до долара знизився на 10 копійок, зупинившись на позначці 26.95.

Євро подорожчало на 20 копійок. Тепер його вартість — 30.15 гривень.

У середньому банки купують і продають долар за 26.91 і 27.33 гривень, євро за 30.29 і 31.01 гривень відповідно.

По змозі 17:00 на Міжбанку долар купують і продають за 27.1 і 27.14 гривень, євро за 30.51 і 30.56 гривень відповідно.

Гривня серйозно дешевшає на чорному ринку: курс покупки і продажу долара сьогодні складає 26.89 і 26.99 гривень.