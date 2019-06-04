Двоє злочинців пограбували священика і поліцейського під Києвом

Відразу в двох населених пунктах під Києвом, селі Петропавлівська Борщагівка та місті Вишневе, діяли двоє злочинців. У своїй діяльності вони не обмежувалися грабежами на вулиці, вриваючись в будинки до потерпілим.

Свої злочини вони скоювали у кінці 2016 і початку 2017 років.

Жертвами злочинців стали навіть священик і співробітник поліції, не шкодували вони й 80-річних пенсіонерів. Більш того, в однієї з потерпілих пенсіонерок вони не посоромилися забрати навіть 350 гривень. Зловмисниками виявилися двоє раніше судимих чоловіків, 36 і 38 років.

Зрештою поліцейським вдалося затримати обох грабіжників, і за підсумками судового слідства їх визнали винними відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Якщо бути точніше, двох рецидивістів визнали винними за частиною 2 статті 185 (крадіжка), частиною 2 статті 186 (грабіж), частиною 3 статті 187 (розбій) та частини 4 статті 296 (хуліганство). Тепер обом злочинцям має відбути покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.