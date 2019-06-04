Справу про ДТП з Зайцевої та Дроновым в Харкові: з’ясувалися нові деталі

Харківський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за скаргою адвоката Сергія Перепелиці. Той обурився тим, що поліція не знайшла складу злочину в діях експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, проводили автотехнічну експертизу в кримінальному провадженні, відкритому за фактом смертельного ДТП на вулиці Сумської за участю Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

Перепелиця представляє інтереси одного з фігурантів справи про ДТП — Геннадія Дронова

«Після усунення недоліків у виробництво Харківського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Сергія Перепелиці в інтересах Геннадія Дронова. В даний час за апеляційною скаргою захисника Сергія Перепелиці відкрито апеляційне провадження», — повідомили в прес-службі суду виданню ХарківТімеѕ.

Зазначимо, раніше Ленінський районний суд Харкова задовольнив позов Перепелиці та зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження за діями експертів, які проводили автотехнічну експертизу авто Геннадія Дронова.

Тим не менш слідчий Холодногірської відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину в діях експертів і закрив кримінальну справу у зв’язку з відсутністю складу злочину. У рішенні слідчого говориться, що в діях експертів Харківського НДІ судових експертиз не знайшли складу злочину.